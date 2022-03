Anna Sorokin: So scheffelt die Fake-Erbin im Gefängnis ordentlich Kohle!

Der Bild zu Folge, soll die Fake-Hotelerbin hinter Gittern ihre kreative Ader entdeckt haben. Anna Delvey aka Anna Sorokin begann im Gefängnis damit, Zeichnungen zu erstellen, die sie entweder selbst beim Sonnen im Gefängnis-Hof zeigen oder in einem roten Kleid mit der provokanten Aufforderung, ihr Bitcoins zukommen zu lassen. Aber natürlich hat sie ihre Vorliebe fürs Zeichnen nicht einfach spaßeshalber entdeckt, nein, sie wäre ja nicht Anna Sorokin, wenn sie keinen finanziellen Nutzen aus ihren "Kunstwerken" schöpfen wöllte. Denn wer sich Besitzer eines "Orignial Sorokin" nennen will, muss ganz schön blättern.

Für eine ihrer Zeichnungen soll Anna schlappe 10.000 Dollar verlangen, was umgerechnet rund 9.100 Euro entspricht! Ganz schön happig...doch nicht nur Anna selbst ist von ihrem Talent überzeugt. Auch Promi-Spross Noah Becker konnte die Nachwuchs-Künstlerin schon für sich gewinnen. Gemeinsam mit dem Sohn von Boris Becker und Barbara Becker, mit dem die Knast-Insassin in regelmäßigem in Kontakt steht, will Anna nun sogar eine Ausstellung organisieren, bei der auch Kunst des Lockenkopfs ausgestellt werden soll.

Eins ist klar, auch hinter Gittern wird es mit Anna Sorokin ganz eindeutig nicht langweilig. Ob das schon an Wahnsinn grenzt?

