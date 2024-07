Annemarie Carpendale: Harte Vorwürfe! Ihre Fans sind schockiert

Auf ihrem Instagram-Kanal versorgt Annemarie Carpendale (46) ihre über 614.000 Follower nahezu täglich mit Fotos und Videos aus ihrem Leben. Und normalerweise kommt das bei ihren Followern richtig gut an! Doch das war mal! Manche von ihnen scheinen sich in letzter Zeit aber sehr daran zu stören, dass die Moderatorin sich vermehrt knapp bekleidet und im Bikini zeigt. In den Kommentaren machen die Kritiker ihrem Ärger Luft ...