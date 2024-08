"Sommerhaus der Stars": Wer ist raus? Für wen es 2024 eng werden könnte

Nach den Dreharbeiten in Bocholt-Barlo, wo das "Sommerhaus" zu finden ist, meldeten sich Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) auf Instagram zu Wort und deuteten an, dass es auch in diesem Jahr einen vorzeitigen Auszug aus dem "Sommerhaus" gab. Sam erklärte: "Es gibt immer Menschen, die sind nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern auch viel schlimmer eine Gefahr für andere! Und werden deshalb auch zurecht sofort entfernt!" Im Vergleich zu 2024 sei das "Sommerhaus" 2023 entspannt gewesen, behauptete er. "Das, was da passiert ist, gab es so noch nie. Ich bin so froh, dass es in jedem Format Securitys gibt, denn es gibt so viele kranke Menschen, die unberechenbar sind", teaserte er ein großes Drama an.