Annemarie Eilfeld: "Das hätte man intern klären und nicht als 'Rosenkrieg' öffentlich ausfechten müssen."

Heute hat sie keinen Kontakt mehr zu dem Chefjuror und auch sonst hat sie gar keine Lust, über das Verhältnis mit ihm damals zu sprechen. Was sie aber ganz deutlich betont, wenn es um das Format geht: "Es sollte um Musik und Stimme gehen, wenn junge Menschen ihren Mut zusammennehmen und dort vor die Kamera treten. Alles andere gehört nicht auf die Bühne."

Was sie selbst den Kandidaten raten würde? "Ich berate und coache fast jedes Jahr Teilnehmer für ihre Castings bei diversen Shows und gebe eigentlich immer neben den musikalischen/künstlerischen Training den Tipp: darauf vorbereitet zu sein, dass ALLES passieren kann, je weiter man kommt." Und sie weiß, wovon sie spricht. Denn sie selbst hatte mit ihrem Ruf bei DSDS zu kämpfen. Und so erklärt sie weiter: "Du kannst in einem Moment der Superstar sein und im nächsten der Superdepp! Nimm es dir nicht zu Herzen, glaub an dich, bleib positiv! Eine schlechte Schlagzeile macht dich nicht zu einem schlechteren Menschen. Damit muss man umgehen können. Aber fast niemand bereitet einen darauf vor, das gehört leider zum Showbusiness genauso dazu, wie das Makeup und die Auftritte selbst."