Annemarie & Wayne Carpendale: Nach 17 Jahren Liebe! "Wir haben keine 'Flatline'-Beziehung"

Was sie an ihrem Mann besonders schätzt? Da gerät Annemarie direkt ins Schwärmen: "Ich würde sagen, dass ich mich zu hundert Prozent auf Wayne verlassen kann. Und das kann ich vor allem auch als Mami sagen. Viele haben schon im Säuglingsalter Angst, kurz einkaufen zu gehen und das Baby beim Vater zu lassen. Diesen Gedanken musste ich kein einziges Mal haben und das ist doch das schönste der Welt, wenn man sich so sehr auf seinen Mann verlassen kann." Und fügt lachend hinzu: "Abgesehen davon ist er immer noch hübsch anzuschauen!"

Und auch der schöne Wayne weiß ganz genau, warum Annemarie für ihn die Frau fürs Leben ist. "Wenn man mir sagt, ich könne mit meinen Jungs Pokern oder mit meinen Freunden etwas erleben, würde ich mich trotzdem jedes Mal für einen Abend zu Hause mit Anne entscheiden. Und das nach 17 Jahren, in denen man sich natürlich mal auf den Keks geht." Er stellt charmant klar: "Ich genieße jede einzelne Minute mit ihr – selbst die Streit-Minuten!" Hach, kann Liebe schön sein…