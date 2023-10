Arabella Kiesbauer nach 15 gemeinsamen Jahren: "Das ist bei uns ein Prozess uns nicht immer einfach"

Mit ihrem Mann Florens Eblinger und den Kindern lebt Arabella in Österreich, wo sie die lokale Ausgabe von "Bauer sucht Frau" moderiert. Doch viel wichtiger als jede Rolle ist der 54-Jährigen die Mutterrolle.

"Ich bin Mama aus Leidenschaft. Ich gebe meinen Kindern viel, viel Liebe", schwärmt sie. Die TV-Frau verbringt so viel Zeit wie möglich mit ihrer Familie. "Meine Tochter ist jetzt fünfzehneinhalb und will sich natürlich auch ein bisschen frei machen. Das ist bei uns ein Prozess und nicht immer einfach", gesteht Arabella.

Zum Glück hat sie ihren Mann Florens an ihrer Seite, der sie dabei unterstützt. "Bald feiern wir unseren 20. Hochzeitstag", freut sie sich. Ihr Ehegeheimnis: "Das Wichtigste ist, miteinander zu reden und zu lachen. Und in guten wie in schlechten Zeiten zusammenzuhalten."