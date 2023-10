"Are You The One - Reality Stars in Love": Spoiler-Alarm! Kandidat Peter verrät das Ende

Huch! Da hat sich Peter Kujan aber ordentlich verplappert! Der Schweizer war Kandidat der diesjährigen Staffel von "Are You The One - Reality Stars in Love" - bis er von einem anderen Kandidaten rausgewählt wurde. Max Bornmann kam als Nachzügler in die "Are You The One"-Villa, was bedeutet, dass eine Frau gleich zwei "Perfect Matches" hat. Sophia Thomalla gab Max in der letzten Folge des RTL-Formats die Chance, seinen unmittelbaren Konkurrenten gegen 50.000 Euro rausschmeißen zu können. Das ließ es sich nicht zweimal sagen und warf das zweite "Perfect Match" seines "Perfect Matches" raus: So musste Peter die Villa verlassen. Jetzt spoilert Peter vermutlich den Ausgang der Staffel...