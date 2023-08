"Armes Deutschland": Schwanger & obdachlos! Diese Menschen sind in den neuen Episoden dabei

In sechs neuen Folgen werden dienstags auf RTLZWEI um 20:15 Uhr wieder verschiedene Protagonisten in ihrem Alltag mit Hartz-IV begleitet. Ab dem 12. September dürfen sich Fans der Serie unter anderem über neue Episoden mit der hochschwangeren Tiffany freuen. Die 18-Jährige lebt bewusst auf Kosten des Staates und verdient sich durch illegale Einnahmequellen nebenbei noch etwas dazu. Als sie zuletzt in der Sendung zu sehen war, war sie bereits schwanger - und obdachlos. Sie kam bei einer Freundin unter, zahlte jedoch weder Miete noch machte sie Anstalten arbeiten zu wollen. Hinter ihr liegt jedoch eine bewegende Vergangenheit, wie sie damals durchsickern ließ. Ein falscher Freundeskreis brachte die, in der gehobene Mittelschicht aufgewachsene, Tiffany auf die falsche Bahn. Sie galt als "schwererziehbar", schlussendlich wurde sie vom Jugendamt aus ihrem Umfeld herausgerissen und war ab dann in 14 Pflegefamilien - teils sogar in Spanien - landete jedoch am Ende trotzdem in der Obdachlosigkeit. Zu ihrer Familie hat sie keinen Kontakt mehr und schlägt sich seither auf eigene Faust durch. Fans dürfen also gespannt sein, was sich seither bei der Hartz-IV-Empfängerin getan hat.