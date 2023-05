Bachelor David Jackson: Bitteres Erwachen nach dem Wiedersehen!

"Ich hab nicht aufgehört, an Lisa zu denken. Es sind so viele Tage vergangen und ich habe immer noch an sie gedacht", gestand David im TV. Deshalb kontaktierte er – offenbar heimlich – die Potsdamerin: "Ich hab gehofft, dass sie uns die Chance gibt, nochmal miteinander zu sprechen." Und tatsächlich: Lisa reiste sogar spontan in Davids Wahlheimat Dubai. Seitdem sind beide ein Paar. "Wir mussten nicht viel drüber reden. Wir haben das sofort wieder miteinander gefühlt", berichtete Lisa freudestrahlend. Und die abservierte Angelina? Kämpfte vor laufenden Kameras gegen ihre Gefühle, wirkte sichtlich mitgenommen. Die Angestellte traurig: "Ich hätte mir sehr gewünscht, dass David und ich an das Ganze anknüpfen." Stattdessen knüpfte ihr Rosenkavalier lieber Kontakt zur Konkurrenz…

Besonders fies: Erst kurz vor der Wiedersehensshow schenkte David ihr während einer persönlichen Aussprache reinen Wein ein! Und das auch erst ganz zum Schluss, nach dem zweistündigen Gespräch: "Er hat es mir in den letzten zwei Minuten gesagt", so Angelina sichtlich sauer. Doch das Schlimmste sollte erst noch folgen, denn David war sich nicht zu schade, seine neue Herzensdame vor laufenden Kameras abzuknutschen, während Angelina mit gefalteten Händen daneben saß! Wie bitter…

Auch für die Zuschauer ist Davids Verhalten ein echtes No-Go: "Wie unsensibel kann man sein!“ und "Erst Hoffnungen machen und dann auflaufen lassen, geht gar nicht!", lauten nur einige der schockierten Kommentare im Netz. Lisa und David scheint das jedoch egal zu sein, der Stuttgarter sieht die Sache ganz pragmatisch: "Wir sind beide lösungsorientiert, wir wollen uns sehen und miteinander weiterkommen. Das kriegen wir auch hin."

5 weitere Fakten über den einstigen TV-Junggesellen David Jackson bekommst du im Video: