"Bachelor" Dominik Stuckmann: Krasse Liebes-Enthüllung! SIE soll schon bei ihm wohnen

Anna ist plötzlich Frankfurt-Fan

Wir erinnern uns: Schon in Folge acht hatten die beiden auf der Liste ihrer Zukunftswünsche eine gemeinsame Wohnung notiert … Fest steht: In den letzten Folgen schienen Dominik und Anna einander immer näher zu kommen, Dominik gab sogar zu: "Ich kann nur noch an Anna denken! Sie gibt mir ein super Gefühl und lässt mein Herz ein bisschen höherschlagen", während Anna schwärmte: "Es gibt nichts an ihm, was ich nicht mag."

Es sieht also schlecht aus für Annas Konkurrentin Jana-Maria. Oder nicht? "Sie gibt mir diese Sicherheit", lamentiert Dominik. "Selbst wenn sie neben einem anderen Mann schlafen würde, müsste ich mir keine Gedanken machen." Ob Jana-Maria im Finale also doch mit einem Blümchen bedacht wird, bleibt also weiterhin offen. Wer im wahren Leben sein Herz erobert hat, scheint allerdings schon festzustehen …

Ganz schön verdächtig! Auf Instagram folgt Anna neuerdings dem Frankfurter Showroom des Möbel-Portals "Home24". Dabei gibt es in ihrer Heimatstadt Hamburg ebenfalls einen eigenen Showroom … Richtet sich die Angestellte im öffentlichen Dienst bereits heimlich eine Wohnung bei (oder mit!) ihrem Liebsten ein …?

Diese Promis wurden durch die Kuppelshow bekannt: