Johannes Haller: Krasse Beichte von Jessica Paszka! Er ist komplett fassungslos

Auch seinen Fans gibt er noch einen gut gemeinten Tipp auf den Weg: "Ein großer Tipp von mir an euch: Geht mal mit eurer Frau vorher mal aufs Amt bevor ihr heiratet, da kommen vielleicht noch Geheimnisse raus, dann könnt ihr's euch nochmal überlegen". Ob er das wohl so ernst meint? Wohl kaum. Mit den neuen Unterlagen steht nun nach der Traumhochzeit in Österreich auch der Hochzeitsreise nichts mehr im Wege. Wohin es gehen soll, wollten die beiden Turteltauben noch nicht verraten. Jedoch ist Johannes bereits mächtig stolz, seine Jessi beim Amt nun erstmals mit seinem Nachnamen "Haller" unterschreiben zu sehen und nennt dies einen "sehr emotionalen Moment".

Emotional wird es auch bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Der kleinen Familie rund um Töchterchen Sophia steht eine harte Trennung bevor. Mehr dazu im Video: