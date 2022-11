"Bachelorette"-Basti: Das lief wirklich zwischen Sharon und dem Stripper nach der Show

Bei der diesjährigen Staffel "Die Bachelorette" begab sich Sharon Battiste als Rosenverteilerin auf die Suche nach der großen Liebe. Unter den 20 Männern, die um ihr Herz buhlten, war am Ende auch ihr Mr. Right dabei - Florist Jan Hoffmann. Die anderen Männer gingen nach der Show leer aus - so auch "Sixx Paxx"-Co-Gründer Basti Corsten, der in der vierten Show seine Koffer packen musste. Uns verriet er nun exklusiv, wie es jedoch nach der Ausstrahlung weiterging.