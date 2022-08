"Bachelorette"-Lukas: Bachelor-Hammer! Jetzt will er Rosen verteilen

Nach dem bitteren Final-Korb von Bachelorette Sharon Battiste will es Lukas Baltruschat nun wissen. Zwar hatte das Abenteuer Bachelorette kein Happy End für den Hamburger, doch Trübsal blasen kommt für ihn auch nicht in Frage. Der 28-Jährige hat nun sogar ganz eigene Pläne - er will wieder im TV auf die Suche nach der großen Liebe gehen.