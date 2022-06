Bachelorette: Nach Korb in Folge 1! Diese Szenen wurden nicht gezeigt

In der Sendung war es jedoch Sharons Entscheidung, Mo keine Rose zu geben. Doch der ehemalige "Ex on the Beach"-Kandidat gibt nun preis, dass die Zuschauer, wohl nicht alle Szenen zu Gesicht bekommen haben. Angeblich ist er an dieser Entscheidung nicht ganz unbeteiligt gewesen, wie er auf Instagram weiter verriet: "Es war meine Entscheidung, die Villa in der ersten Nacht zu verlassen - nur habt ihr das nicht zu sehen bekommen." So so, was zwischen ihm und Bachelorette Sharon in diesem Abend wohl noch gesprochen wurde, wollte der Sender den Fans wohl vorenthalten. Bleibt abzuwarten, ob Mo darüber noch einmal mehr ins Detail gehen wird...

