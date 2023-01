"Bachelorette"-Sharon Battiste: Jetzt zeigt sie die süße Kugel!

Auf Instagram nimmt Sharon Battiste ihre Community immer wieder mit in ihren Alltag. Neben süßen Pärchen-Aufnahmen mit ihrem Auserwählten Jan Hoffmann, zeigt sich die einstige Rosenverteilerin auch ganz privat. So auch jetzt, als sie einen vertrauten Moment mit einer Freundin in ihrer Story teilte. Darauf küsst die 31-Jährige den süßen Baby-Bauch ihrer Freundin Lari: