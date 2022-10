"Bachelorette"-Sharon & Jan: Bittere Trennung! Es ist unumgänglich

Bachelorette Sharon Battiste begab sich in der diesjährigen Staffel "Die Bachelorette" auf die Suche nach der großen Liebe und fand sie schlussendlich in Floristen Jan Hoffmann. Seit dem großen Finale der Show sind die beiden unzertrennlich und versorgen ihre Fans immer wieder mit süßem Couple-Content auf Social Media. Eine Sache bringt ihre Beziehung aber immer wieder ins Wanken - die Distanz. Jetzt spricht die 30-Jährige darüber, wie schwer ihr die Trennung von Jan wirklich fällt und was sie nun dagegen machen wollen.