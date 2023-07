Barbara Schöneberger: Jetzt sagt sie Bye Bye

In ihrem neuen Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" plauderte Barbara jetzt mit Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß ganz offen über die Themen Urlaub und Auszeit! Eine Aussage von Babsi sorgte dabei jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit! So berichtete Barbara Stefanie, dass sie im Jahr schon mal für drei Monate das Mikro fallen lässt und sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzieht! Währenddessen steht die Zeit um die "NDR Talk Show", die "Starnacht", die "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" und "Verstehen Sie Spaß?" still. Barbara berichtet: "Ich bin eisenhart. Ich fahre in den Sommerferien sechs Wochen weg". Sie ergänzt: "Kein Telefon, keine E-Mail, da ruft mich auch wirklich kein Mensch an." Doch nicht nur die Sommerferien sind der Zweifach-Mama heilig. "Ich mach' alle Schulferien komplett frei. Ich mach' drei Monate insgesamt im Jahr, wo ich wirklich nichts von mir hören lasse und wo man mich auch nicht sieht", fügt sie abschließend hinzu. Oh ha! Für ihre Fans sicherlich nicht leicht! Doch das Warten auf Barbara lohnt sich! Schließlich kann kaum jemand das Publikum so gut unterhalten wie sie ...