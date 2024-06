Bastian Schweinsteiger: Harter Schlag! "Er ist am Rande der Unzumutbarkeit."

Auch bei der aktuellen EM ist "Schweini" mit dabei und diskutiert in der ARD mit Moderatorin Esther Sedlaczek (38) den Ausgang der Spiele. Hierfür hangelt es für den Bayern momentan allerdings so einige Kritik. Viele der Zuschauer:innen meinen, dass der 39-Jährige während der Moderation "gelangweilt" und "unkonzentriert" wirkt. So griff er bei der Partie Deutschland gegen die Schweiz am Sonntag, dem 23. Juni, völlig in Gedanken verloren seinen Kaffee anstatt das Mikrofon und redete dort hinein. "Du brauchst immer noch dein Mikro. Wir wollen dich schon hören", witzelte Sedlaczek über die Aktion ihres Co-Moderators.

Die Fans scheinen diesen Vorfall jedoch gar nicht lustig zu finden. "Bastian wirkt dieses Mal extrem lustlos. Oder bilde ich mir das ein?", schreibt so einer auf X. Ein weiterer User kritisiert Bastian und meint, dass dieser mit der Aktion versucht hätte, krampfhaft witzig zu sein: "Wirklich? Ich kann den nicht mehr sehen ... Schweinsteiger ist dieses Jahr Fremdscham pur."

Und ein anderer schreibt: "Wie auch immer … er steht da herum für sehr viel Geld, murmelt Banalitäten, ist langweilig. Wenn er nicht happy ist? Soll er heimgehen. Er ist am Rande der Unzumutbarkeit."

Pikante Enthüllung über Bastian Schweinsteiger!