Bauer Dietrich-Max-Helmut: Liebesdrama! Jetzt packt Susanne die Koffer

Hobbybauer Dietrich-Max-Helmut hat sich mit seinem kleinen Pferdehof in Brandenburg einen Lebenstraum erfüllt. Auf dem Land versorgt er vier Haflinger, die er regelmäßig vor seine Kutsche spannt. Doch sein größter Wunsch ist es, durch "Bauer sucht Frau" nochmal eine tolle Frau zu finden. In der 61-jährigen Susanne sah der Pferdehalter seine Traumfrau verkörpert. Doch die hat nun vorzeitig ihre Koffer gepackt.

Dabei hat alles so gut angefangen. In seiner eigenen Pferdekutsche holt Dietrich-Max-Helmut seine Hofdame vom Bahnhof ab. Doch schnell wird klar: Susanne soll auf dem Hof auch ordentlich mit anpacken. Trecker fahren, ausmisten, Pferde auf die Weide führen - all das würde auch zu ihrem Alltag gehören, sollte sie sich für den Pferdehalter entscheiden: "Er betont ja immer, dass er eine Hilfe braucht. Und er erwartet von der Frau auch, dass sie das macht", stellt die Wahl-Spanierin fest.