"Bauer sucht Frau International": Wirbel um die neuen Kandidaten! Ist alles nur noch Fake?

"Bauer sucht Frau International" geht in die nächste Runde! In dem RTL-Format werden wieder einmal zehn Singles darauf hoffen, ihre große Liebe zu finden. Auch für die sechste Staffel reist Inka Bause um die ganze Welt, um den Kandidaten und Kandidatinnen bei ihrem Glück zu helfen. Dieses Mal leben die Singles in Brasilien, Portugal, Togo, Guatemala, Frankreich, Kolumbien, Österreich, Bosnien-Herzegowina und Griechenland.

Am Dienstagabend stellte RTL die neuen Kandidatinnen und Kandidaten vor. Doch mit einem Kandidaten sind die Fans gar nicht zufrieden...