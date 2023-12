Beatrice Egli: Böse Demütigung und fiese Lästerattacken! Macht sie einen Fehler?

Gegenüber RTL erläutert die Sängerin, wie es zu der erneuten Zusammenarbeit kam: "Dieter hat mich angerufen. Wir haben sehr lange gesprochen, uns danach auch getroffen und uns viel Zeit genommen. Es tat gut, sich nach zehn Jahren noch einmal auszutauschen." Ob dabei auch die Läster-Attacken von damals zur Sprache kamen? Beatrice wirkt zumindest zuversichtlich, die richtige Entscheidung getroffen zu haben: "Dieses Format ist mein Ursprung. Es fühlt sich an wie nach Hause kommen." Neben Dieter und ihr werden auch Sänger Pietro Lombardi und die Rapperin Loredana am Jury-Pult Platz nehmen. "Es wird eine sehr entspannte und dennoch freche Runde werden", prophezeit Beatrice. Und auch der Poptitan freut sich: "Ich finde die neue Jury super – es wird richtig spannend dieses Mal!"

Aber kann er seine Zunge wirklich zügeln? Klar, DSDS wäre langweilig, so ganz ohne seine Sprüche – doch die Zeiten haben sich geändert und manche Aussagen sind heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Beatrice Egli ist auch darum bei vielen so beliebt, weil sie sich aktiv gegen Body-Shaming einsetzt und selbstbewusst ihre Meinung vertritt. Sollte Dieter ihr also erneut doof kommen, könnte es ungemütlich werden für ihn: Die Sängerin wird seine Beleidigungen sicherlich kein zweites Mal einfach so hinnehmen!