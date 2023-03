Beatrice Egli: Endlich! Ihr Herz ist vergeben

Was für ein Anblick: Eng umschlungen sangen Florian Silbereisen und Beatrice Egli beim Schlagerabschied ein Duett und wirkten dabei total verliebt. Die Schlagersängerin schmiegte sich innig an den Volksmusiker. Der wiederum berührt mit seinen Lippen ihr Haar, strich der DSDS-Gewinnerin von 2013 mehrmals über ihre Hand – eine Geste, welche sie erwidert und seine Finger liebevoll festhielt. "Alles war so vertraut und jetzt ist alles neu", schmetterten sie – vor aller Augen. Und ihre Fans feierten das Duett schon als eine gemeinsame Liebes-Hymne!

Es passt ja auch alles perfekt! Den Bayern und die Schweizerin verbinden so viele Gemeinsamkeiten: die Freude an der Natur, die Leidenschaft für sportliche Herausforderungen. Und natürlich die Musik! Seit Jahren stehen sie zusammen auf der Bühne: Flori meist als Moderator, Beatrice als beliebter Dauergast in seinen "Die Feste"-Shows.

Seit der Trennung von Florian und Helene Fischer sehnen sich die Fans nach einem neuen Schlager-Traumpaar. Und das wäre nun in Beatrice und Flori gefunden.