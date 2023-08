Beatrice Egli: Es ist wirklich wahr! Sie kann ihr Glück kaum fassen

Beatirce Egli kann ihr Glück wirklich kaum fassen und betont immer wieder, wie dankbar sie ist und wie sehr sie dieser Sendeplatz freut. Auch ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen und überschütten die Schlagersängerin in den Kommentaren mit lieben Nachrichten. So schreiben nur ein paar ihrer Anhänger Zeilen, wie: "Wow ich freue mich schon darauf. Ist so eine mega Show. Einfach nur verdient", "Das wundert mich nicht, denn deine Sendung ist mit Herzblut, Liebe und Humor gemacht" oder "Glückwunsch! Eigentlich könnten sie die Show nach zwei Ausgaben im Ersten gleich für immer dort bleiben lassen." Da scheint der Sender wohl nicht nur Beatrice Egli einen langgehegten Wunsch erfüllt zu haben.