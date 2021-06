Beatrice Egli: Heißes Bikini-Bild sorgt für Furore!

Strahlend und voller Lebensfreude sitzt die Blondine auf einer Luftmatratze im Pool und genießt ihren Geburtstag. Dazu schreibt sie in ihrem rührenden Text: "Ich bin so dankbar für mein Leben und für die Menschen, mit denen ich es teilen darf. Ich bin dankbar für all meine Freunde, meine Familie und meine Weggefährten, die mich Tag für Tag begleiten - und das schon seit Jahren und ganz bestimmt auch noch ganz viele Jahrzehnte lang." Klar, dass die emotionalen Zeilen auch an den Fans nicht spurlos vorbei gehen. "Mir kullern gerade ein wenig die Tränen...so liebevoll deine Worte", kommentiert beispielsweise ein Follower.

Doch auch der Traumkörper der 33-Jährigen sorgt für Furore. So schwärmen die User beispielsweise: "Du siehst wunderschön aus", "Traumfrau" oder "Heißes Gerät".

Nicht nur starke Worte, sondern auch ein starkes Statement! Denn Beatrice setzt sich immer wieder gegen Bodyshaming ein. So macht sie vielen Frauen Mut, zu sich und ihrem Körper zu stehen!