Beatrice Egli: Liebesbeichte - Sie kann es nicht länger für sich behalten!

Seit dem ersten Dezember beglückt Beatrice Egli ihre Fans jeden Tag mit ihrem virtuellen Adventskalender via "Instagram" und gibt zu ihren Herzensthemen stets ein neues Statement ab. Jetzt ging es um den Oberbegriff Familie. Für Beatrice definitiv ein besonders wichtiger Bestandteil ihres Lebens. So offenbart sie: "Meine Familie ist mein Halt, meine Zuflucht und mein Zuhause. Dieses Wort löst in mir so viele schöne Gefühle aus, so viel Geborgenheit und so viel Dankbarkeit. Ich fühle mich in jedem Moment behütet und geliebt und darüber bin ich so unendlich glücklich. Denn ich weiß, dass das leider nicht selbstverständlich ist." Liebevolle Worte, die von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben. So heißt es unter dem Beitrag: "Wow, was ein wunderschönes Bild einer bezaubernden Frau!" Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum!