Beatrice Egli & Andreas Gabalier: Böses Spiel! "Ich hab ihm vertraut"

So kann man sich täuschen...eigentlich schien das Verhältnis zwischen den Schlagerstars Andreas Gabalier und Beatrice Egli in den letzten Wochen so vertraut wie nie. Nach dem gemeinsamen Auftritt in der "Beatrice Egli Show" kochte die Gerüchteküche hoch, da könnte sogar mehr gehen als nur gute Freundschaft. Immerhin gab die Sängerin dem Volks-Rock ’n’ Roller einen dicken Kuss auf der Bühne. Doch nun scheint dieser ihr Vertrauen bitter ausgenutzt zu haben.