Beatrice Egli & Ben Zucker: Ihre Gefühle sind echt

Das Ben Zucker via "Instagram" seine Fans regelmäßig mit Schnappschüssen aus seinem Arbeits- sowie Privatleben versorgt, ist definitiv nichts Neues. Der Schlagerstar wird dafür regelmäßig von seiner treuen Community mit einer Vielzahl von positiven Kommentaren und Likes überschüttet. Aber nicht nur alle Ben-Fans scheinen Gefallen an dem Leben des Sängers zu haben. Der "Na Und?!"-Interpret bekommt ebenfalls prominente Unterstützung aus den eigenen Reihen. So "liked" niemand geringeres seine Bilder als Schlagersternchen Beatrice Egli! Wow! Was für eine zuckersüße Geste! Doch Ben ist nicht der Einzige, der den ein oder anderen "Like" von Beatrice kassiert. So ist sind auch Schlagerhelden wie Florian Silbereisen, Helene Fischer, oder Andrea Berg absolute "Instagram"-Favoriten von Beatrice. Die Schweizerin ist und bleibt halt ein absoluter Sonnenschein und ist ein absoluter Harmonie-Garant für die Schlagerwelt...