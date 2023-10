Ben Affleck: Erneut erwischt mit der Ex! Geht da wieder mehr mit Jennifer Garner?

Es ist ein intimer Moment: Jennifer Garner beugt sich vom Rücksitz des Autos vor zu dem "Batman"-Darsteller, der auf dem Fahrersitz Platz genommen hat. Sie umarmt Ben von hinten, die beiden schmiegen ihre Köpfe aneinander, lächeln. Ups, denn eigentlich gehen Garner und Affleck seit 2015 getrennte Wege. Für ihre drei gemeinsamen Kinder ziehen sie natürlich weiter an einem Strang. Oder ist da doch mehr – und die alten Gefühle kommen wieder hoch? Bens Ehefrau Jennifer Lopez dürfte das alles jedenfalls gar nicht gefallen.

Es ist nicht das erste Mal, dass das einstige Paar zusammen gesehen wird. Als Garner kürzlich mit dem Nachwuchs am Flughafen von Florenz ankam, wartete Ben bereits und begrüßte alle freudestrahlend. Gut möglich, dass immer noch Liebe in der Luft liegt, schließlich war es mit den Hollywoodstars vorbei, weil Ben dem Alkohol verfiel. Jetzt ist er trocken – es könnte also klappen mit dem Neuanfang. Ob er J.Lo noch einmal sitzen lässt? Zwar gab er ihr erst im vergangenen Sommer romantisch das Ja-Wort – doch als er und die Sängerin 2004 zum ersten Mal heiraten wollten – wer war damals der Grund für die Trennung? Richtig geraten: Garner!