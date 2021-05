Alex Mariah Peter: Vom Mann zur Frau - GNTM-Model packt aus!

Ob die Kunden, die Mädchen, die GNTM-Gast-Juroren oder natürlich Model-Mama Heidi Klum höchstpersönlich, in der 16. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ hat eine Kandidatin rasant die Herzen erobert: Alex Mariah Peter. Mit ihrer tiefen Stimme und ihrem exotischen Look sticht die 23-Jährige immer wieder aus der Gruppe hervor. Schon jetzt ist längst klar - ob mit oder ohne Sieg - auf Alex wartet nach dem GNTM-Finale eine vielversprechende Karriere. Grund genug einen Blick hinter die Kulissen des beliebten Transgender-Models zu werfen.