Biggest Loser 2013: Vorher-Nachher! Die Fotos der Kandidaten

Der Vorher-Nachher-Vergleich ist wirklich erstaunlich: Besonders Paride (22), der bemerkenswerte 50 Kilo abgenommen hat, ist kaum wiederzuerkennen. Statt des Startgewichts von 126 bringt er nun noch 76 Kilo auf die Waage - und wirkt damit nun sportlich und schlank!

Abnehm-Coach Dr. Christine Theiss zeigt sich beeindruckt: "Ich ziehe meinen Hut vor der Leistung der Kandidaten. Es gab Challenges, bei denen ich froh war, dass ich nicht mitmachen musste. Zu sehen, wie sich die Kandidaten reinhängen und welche unglaublichen Kräfte sie dabei entwickeln, ist für mich jedes Mal wieder faszinierend."

Im Finale von "The Biggest Loser" werden in diesem Jahr drei Männer stehen. Paride, Pierre und Bernhard kämpfen am 8. Mai, um 20.15 Uhr auf Sat.1 um den ersten Platz.