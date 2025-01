Bill Kaulitz: Jetzt muss er sein Haus in Los Angeles verlassen!

Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles machen auch vor dem Anwesen von Bill Kaulitz nicht Halt. Der Tokio Hotel-Sänger wurde nun ebenfalls evakuiert und musste sein Zuhause verlassen. In den letzten 24 Stunden wurden bereits zahlreiche Prominente, darunter Jennifer Aniston (55), Ben Affleck (52) und Thea Gottschalk (79), gezwungen, ihre Häuser aufgrund der bedrohlichen Brände zu verlassen. In der Nacht auf Donnerstag traf es nun auch Bill Kaulitz (35). Der Sänger postete ein Bild auf Instagram, das mehrere gepackte Koffer und Taschen zeigt, begleitet von dem kurzen Kommentar: "Evakuiert". Wie auch mehr als 130.000 andere Bewohner in Los Angeles, insbesondere aus den Gebieten Pacific Palisades und Hollywood Hills, erhielt Bill einen dringenden Anruf, in dem ihm mitgeteilt wurde: "Hier ist es nicht mehr sicher, du musst sofort packen und dein Heim verlassen." Derzeit ist noch unklar, wo der Musiker untergekommen ist. Es könnte sein, dass er vorübergehend bei seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz und dessen Frau Heidi Klum Zuflucht gefunden hat.