Bill Kaulitz: Liebes-Outing! Auf dieses Lippenbekenntnis haben alle gewartet

Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom besuchte er das Oktoberfest in München. Im als Promi-Hotspot bekannten Käferzelt ließen sich die beiden nieder. Und blieben nicht lange alleine: Zu den vielen Maßkrügen auf dem Tisch gesellte sich plötzlich auch ein Kerl – und der war gar nicht mehr von Bills Seite zu kriegen! Die Rede ist von Marc Eggers. Der 36-Jährige ist in VIP-Kreisen kein Unbekannter: Marc arbeite lange als Tänzer und Model, später als Laiendarsteller bei "Köln 50667". Heute feiert er vor allem mit seinen YouTube-Channeln "Thats M.E" und "Ran an die Banane" Erfolge.

Apropos: Richtig ran ging Marc dann auch bei Bill… Erst wurde hemmungslos herumgealbert, dann getuschelt, gefummelt und plötzlich wild geknutscht. Huch! Von Bill wußten wir ja bereits, dass er vorwiegend auf Männer steht, bei Marc sind wir etwas überrascht. Bislang war der Schönling nur mit Frauen liiert, u.a. mit "Fack ju Göhte"-Star Gizem Emre, aber in der Oktoberfest-Zeit gelten bekanntlich andere Gesetze… Bill ist jedenfalls schon länger auf der Suche nach einem Partner, betonte oft: "Ich würde mich gerne verlieben! Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als verliebt zu sein." Gönnen wir ihm! Auch, wenn dieses Gefühl vielleicht nur einen Wiesn-Abend lang anhält…