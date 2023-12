Bill Kaulitz: Heiße Hotelnacht? Mit ihm verschwand er in der Limo!

Mit ihm soll Bill nach der Fete auch in einer schwarzen Limo davongedüst sein. Was danach im Hotel passierte, wissen nur die zwei. Doch eine heiße Liebesnacht liegt nahe! Denn schon auf dem Oktoberfest erwischten Fotografen die beiden Männer beim Knutschen. Ob sich nun eine Beziehung entwickelt? Zu gönnen wäre es Bill! Denn der 34-Jährige sehne sich schon lange nach der großen Liebe, wie er in einem Interview andeutete. Wir drücken die Daumen!