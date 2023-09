Bill Kaulitz & Marc Eggers: Alles Fake? Heftige Vorwürfe nach den Kuss-Bildern

Für Bill wäre es Schlag ins Gesicht. Schließlich hat er in der Vergangenheit sein Liebesleben bewusst aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Jahrelang ging er allein durchs Leben - obwohl er immer auf die große Liebe hoffte. "Eigentlich ist das ja der einzige Grund, warum man morgens aufsteht. Man will ja geliebt werden! Und man will seine Liebe finden, weil sonst macht ja alles keinen Sinn. Menschen sind einfach dafür gemacht, mit jemandem zusammen zu sein", sagte der Sänger mal in einem Interview.

Ob Bill die Liebe jetzt endlich gefunden hat? Oder Marc ihn doch nur eiskalt ausnutzt? Momentan völlig unklar. Bisher wollten sich beide nicht zu den Bildern äußern. Bleibt abzuwarten, ob Bill in der nächsten Podcast-Folge von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" aus dem Nähkästchen plaudert...