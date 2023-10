Bill Kaulitz & Marc Eggers: Es reicht! Jetzt spricht Bill Klartext

Und Marc? Der äußert sich weiterhin nicht zu den Küssen. Er hat momentan eh ganz anderes Sorgen. Der Youtuber lag mit über 40 Grad Fieber im Bett, musste sogar ins Krankenhaus. "Ich bekomme immer wieder Fieberschübe. Es geht gar nichts. Ich kann nicht mehr richtig aufstehen. Sorry für die ganzen Rumheul-Stories hier, aber so krank war ich noch nie in meinem Leben. Es ist das Heftigste, was ich je erlebt habe", klagte er in seiner Instagram-Story. Besserungswünsche gab es sicherlich auch von Bill.