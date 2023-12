Bill Kaulitz & Marc Eggers: Schon wieder getrennt! Es ist offiziell

Bill Kaulitz meint es wirklich ernst mit Marc Eggers! Nachdem die beiden auf dem Oktoberfest heiße Küsse austauschten, wurden sie immer wieder gemeinsam gesichtet. Zuletzt begleitete Marc Bill zu Heidi Klums Halloween-Party und zur Verleihung der "1Live Krone" in Bielefeld. Und auch im Halbfinale von "The Voice of Germany" saß das Malemodel im Publikum und drückte seinem Schatz die Daumen. "Momentan hat mir jemand ein kleines bisschen den Kopf verdreht, sagen wir mal so", gab Bill erst kürzlich im Interview mit Sender RTL zu. Doch bald müssen die beiden sich wieder trennen...