Bill & Tom Kaulitz: "The Voice"-Klatsche für Ronan! "Seit den Battles ist er sehr zickig"

Der Ire mäkelt ständig an den Talents rum. Im Netz kommt seine Art gar nicht gut an. "Ob Ronan sich so einen Gefallen tut? Ich habe jetzt gelesen: 'Was ist mit den Ronan Keating los?' Seit den Battles ist er sehr zickig. Eigentlich hat man gesagt, der liebe Weltstar. Ist er nicht mehr", stichelt Bill gegen seinen Mitcoach. "Weil er vielleicht gemerkt hat, dass sein Team nicht so stark ist. Jetzt kommt der Neid raus." Und auch Tom findet: "Der ist so ein strenger Lehrertyp. Ob er dann in den Coachings das Beste rausholt, weiß man halt auch nicht...",