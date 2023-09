Bill & Tom Kaulitz: Bald "Tatort"-Kommissare! Jetzt ist es raus

Bill & Tom Kaulitz sind ein eingespieltes Team - doch würden die beiden auch vor der Kamera als "Tatort"-Kommissare funktionieren? Laut den Zwillingen auf jeden Fall!

In den letzten Jahren haben Bill & Tom Kaulitz beruflich so einiges neues ausprobiert: Immer wieder waren sie Gast in TV-Shows, wurden Moderatoren ihrer eigenen Sendung und fungieren jetzt sogar als Coaches bei "The Voice of Germany". Doch eine Sache fehlt den 33-Jährigen wohl noch: Die Schauspielerei!