Bill & Tom Kaulitz: Fiese Läster-Attacke! "Lächerliche Ehe"

Bill würde Jada gerne mit seiner Meinung in ihrer Facebook-Talkshow "Red Table Talk" konfrontieren. "Ich würde ihr dann sagen, wie lächerlich ich diese ganze Ehe finde und dieses Getue und Gehabe in der Öffentlichkeit." Eine Einladung hat der Tokio Hotel-Frontmann bisher zwar noch nicht bekommen, doch Bruder Tom will das schnellstens ändern. "Na gut, dann werde ich das mal versuchen für dich einzufädeln", versichert der Ehemann von Heidi Klum. Bleibt abzuwarten, ob ihm das gelingt und, ob Bill sich am Ende wirklich traut, Jada seine Meinung zu geigen...

