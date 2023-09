Bill & Tom Kaulitz: "Psychospielchen!" Schock-Enthüllung über Mutter Simone

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erinnern sich Bill und Tom an ihre ersten Weihnachtsfeste. "Oma, Opa und Mama haben sehr großen Aufwand betrieben, um uns mit dem Weihnachtsmann zu verarschen", erzählt Tom. Und Bruder Bill fügt lachend hinzu: "Der Weihnachtsmann war immer das Nummer 1 Einschüchterungsmodell. Damit haben sie schon immer Druck ein halbes Jahr vorher ausgeübt. Wenn ihr euch nicht zusammenreißt, dann gibt es die Rute! Wir haben geheult, Tom! Wir waren fix und fertig."

An Heiligabend war erstmal zittern angesagt, bevor es die Geschenke gab. "Dann kam der Weihnachtsmann erstmal rein, hat uns eine Predigt gehalten und gesagt: 'Ihr bösen Kinder!' Wir standen schon da unter Tränen und unsere komplette Familie stand in der Ecke und hat sich gefreut darüber", so Bill weiter. "Mama hat wirklich sich totgelacht. 'Bill und Tom, heute kriegt ihr nur zwei Uhren geschenkt.' Das weiß ich noch bis heute. Wir haben uns trotzdem bedankt. Wir waren so traurig. Und dann haben wir die Türen aufgemacht und dann standen zwei Fahrräder da."

Tom nimmt seine Mama heute in Schutz. "Ich kann es auch gut verstehen, weil wir waren auch frech", findet der Gitarrist. "Schwarze Pädagogik ist manchmal gar nicht so verkehrt." Doch Bill bleibt bei seiner Meinung. "Das waren ganz schöne Psychospielchen!"