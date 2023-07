Boris Becker: Der Rosenkrieg mit Lilly gerät völlig außer Kontrolle

Wut und Enttäuschung, jetzt bricht alles aus Boris Becker heraus. Heiß, glühend, wie ein Lavastrom! Der Ex-Tennis-Star dreht völlig durch! Der Becker-Rosenkrieg gerät außer Kontrolle. Jetzt droht Boris Lilly mit Knast …

Alles fing damit an, dass die Mutter seines Sohnes Amadeus Boris in Interviews schlimme Vorwürfe machte. Er würde nur lügen, habe einen schlechten Charakter. "Er war böse", sagte Lilly. All die Jahre ihrer Ehe hätte er sie mit anderen Frauen betrogen. Aber das Schlimmste sei: "Boris bezahlt keinen Cent Unterhalt!" Und kümmere sich nicht um seinen Sohn.