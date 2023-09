Boris Becker: Die Rechnung bitte an meine Frau!

Kurzer Stopp an der Tankstelle, bevor sie weiter den kleinen Ort erkunden. Als Lilian beginnt, das Auto zu tanken, wirkt es fast so, als beobachte Boris sie dabei. Als es dann aber ans Bezahlen ging, stellte sich der einstige Tennisprofi doch lieber wieder ganz unbeteiligt daneben. Sie zahlt, er wartet! Ob das wohl den ganzen Urlaub schon so geht?

Gut möglich! Immerhin hatte ein Londoner Gericht Boris Becker als zahlungsunfähig erklärt und auch sein Insolvenzverfahren läuft noch immer. Lilian hingegen ist Geschäftsführerin seines Unternehmens BFB Enterprises Limited und erfolgreiche Akademikerin.

Damit scheint die 33-Jährige genug Geld zu haben, um den Luxusurlaub in einer schicken Suite für 4000 Euro die Nacht zu spendieren. Aber nicht nur das Hotel kostet richtig Kohle: Portofino ist mittlerweile ein Hotspot für die Reichen und Schönen geworden. Es gibt exquisite Restaurants direkt am Hafen und edle Boutiquen. Alles, was das luxuriöse Herz begehrt.

Und genau das scheint Boris Becker noch immer zu gefallen. Er will diesen Lebensstil einfach nicht aufgeben – trotz seiner Pleite. Und das muss er auch gar nicht. Er hat ja seine Freundin, die ihm offenbar jeden Wunsch von den Lippen abliest und gerne die Taschen aufmacht.