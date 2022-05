Boris Becker: Diese Frau macht ihn nun zum Gespött!

Neben den Sprüchen "Meine Schuhe sind aus feinstem Vitello Tonato, das Kleid ist al dente und mein Schmuck war ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte." fragten sich an diesem Punkt wohl viele, was diese Worte mit den musikalischen Darbietungen beim ESC zutun hatten, jedoch spielte die Moderatorin wohl einfach auf das Austragungsland Italien an. Was Boris Becker in dieser Auflistung dann jedoch zu Suchen hatte, weiß wohl nur Barbara selbst. Immerhin konnte sie auch noch über sich selbst lachen und fuhr fort: "Um mein Gesicht kümmert sich heute ein italienischer Freskenmaler, spezialisiert auf barocke Fassaden". Ob Boris diese Anspielung hinter Gittern ebenfalls mit Humor nehmen kann?

Auch Tennis Kollege Alexander Zverev sorgt aktuell für Schlagzeilen. Was er jetzt seiner Sophia Thomalla antut, erfährst du im Video: