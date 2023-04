Boris Becker: Ehe-Aus! Er gibt IHR die Schuld

In der zweiteiligen Apple Doku "Boom Boom! The World vs. Boris Becker" plaudert der Ex-Tennisstar wieder einmal ordentlich aus dem Nähkästchen und enthüllt neue Details über seinen damaligen Seitensprung mit Angela Ermakova. Unter anderem gibt er seiner Ex-Frau die Schuld an ihrem Ehe-Aus, obwohl er derjenige war, der sie betrogen hatte. Wie er darauf kommt? Barbara soll wohl trotz der Affäre weiter an der Beziehung zu Boris festgehalten, ihm seinen Fehler allerdings trotzdem immer wieder vorgeworfen haben. "Dann kam sie bei jeder Kleinigkeit, die wir besprachen, mit der Joker-Karte zurück und sagte: 'Halt die Klappe, denn wenn die Welt wüsste, was du getan hast, bist du verloren.'", erzählt Boris in seiner Doku.

DAS wurde ihm dann irgendwann zu viel, sodass ER die Beziehung beendete und sagte: "Du hast recht, aber mit dieser Beziehung kann ich nicht leben. Das ist unmöglich. Wir brauchen eine Pause."

