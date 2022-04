Boris Becker: Mieser Verrat vor Gericht! Er wurde eiskalt hintergangen

Immerhin eine hat sich zu ihrem Ex-Mann geäußert. Lilly Becker sagte zu Prozessbeginn, es sei "schwer, den Vater meines Sohnes in einer solchen Situation zu sehen". Aber ist das echtes Mitgefühl? Oder nagen nur die Sorgen um die eigene finanzielle Zukunft an ihr? Immerhin bekommt sie rund 15.000 Euro Unterhalt im Monat – und Boris soll ihr trotz Insolvenz eine hohe Summe überwiesen haben, um Gelder in Sicherheit zu bringen. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, könnten also auch bei Lilly die Gläubiger an die Tür klopfen…

2020 sagte Boris noch stolz: "Wenn ich eins richtig gemacht habe in meinem Leben, dann sind es diese vier Kinder." Doch die scheinen gerade anderes im Kopf zu haben als die Probleme ihres Vaters. Nun steht ihm nur noch eine fest zur Seite: Freundin Lilian de Carvalho Monteiro. Wie fest, wird sich ziemlich bald herausstellen…