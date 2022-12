Boris Becker: Jetzt sind seine Knast-Lügen aufgeflogen!

War der Knast für Boris Becker gar nicht so hart, wie er nun behauptet hat? In seinem ersten Interview zurück in Freiheit schildert er, dass er während seines Aufenthalt im Gefängnis nie eine Extra-Behandlung wegen seines Promi-Status genießen durfte. Mit dieser Aussage scheint ein ehemaliger Mithäftling des Ex-Tennis-Profis jedoch nicht so ganz einverstanden zu sein. Dieser berichtet nun gegenüber dem "Stern", dass das Gefängnispersonal große Fans des dreifachen Wimbledon-Siegers gewesen sei und stets um das Wohlergehen von Boris Becker bemüht waren.

Während viele seiner Mitinsassen bis zu fünf Monate auf eine Einzelzelle warten mussten, bekam Boris diese sofort zugewiesen, genau wie auch einen früheren Zugang zur Gefängnisbibliothek. Eine Anekdote des Insiders setzt dem Ganzen jedoch noch einmal die Krone auf und macht klar, dass Boris, was seinen VIP-Status anging, wohl doch nicht ganz die Wahrheit gesagt haben könnte: