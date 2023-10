Boris Becker: Stürzt er sich nach der Scheidung in die nächste Ehe?

Jedes Angebot, was Boris seiner Ex-Ehefrau in Bezug auf Haushaltsauflösung, Unterhalt und Abfindung anbot, schlug Lilly aus. Vor allem die Alimente für den gemeinsamen Sohn Amadeus waren ihr nicht genug. Lilly behauptete sogar: "Seit April 2022 bezahlt Boris uns keinen Cent Unterhalt." Ob das stimmt? 15 000 Euro monatlich stünden Amadeus zu, so Lilly, neuerdings geschiedene Becker.

Doch wie sagt ein schlauer Spruch: Ziel einer Aufgabe ist deren Lösung, nicht die Kapitulation – und so sind sie nun geschiedene Leute. Ob jetzt Frieden einkehrt?

Boris dürfte jedenfalls gerade richtig happy sein. Denn nun ist er endlich frei für seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro. Ob er nach der Scheidung nun mit ihr Nägel mit Köpfen macht? Man darf gespannt sein...