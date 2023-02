Boris Becker & Lilly Becker: Heftiger Streit um Sohn Amadeus! Er schäumt vor Wut

Wenn es darum ging, die Privatsphäre ihres Sohns zu schützen, kämpfte Lilly stets an forderster Front, verteidigte ihren Amadeus wie eine Löwenmama, erwirkte sogar mehrfach juristisch, dass das Gesicht ihres Sohns nicht in den Medien gezeigt werden darf. Umso erstaunlicher mutet daher ihr plötzlicher Sinneswandel an. Denn neuerdings zeigt die Becker-Ex den 13-Jährigen öffentlich auf ihrem Instagram-Kanal, wo ihr immerhin mehr als 133.000 Menschen folgen.

Auch der provokante Kommentar zu einem der Schnappschüsse wirft Fragen auf. "Who’s your daddy" schreibt Lilly. Zu deutsch: Wer ist dein Vater? Ein klarer Seitenhieb gegen Boris. Und der soll, wie "Closer" aus seinem Umfeld erfahren haben soll, stinksauer über die Aktion sein. "Boris würde trotzdem nie über Lilly lästern", so der Insider, der von "Closer" zitiert wird. "Für ihn steht das Wohlergehen seines Sohnes an oberster Stelle."

Doch schon in dem großen TV-Interview nach seiner Haftentlassung machte die Tennislegende deutlich, dass beim Thema Patchwork noch viel Luft nach oben ist. Der Umgang mit Lilly sei schwierig, verriet er. "Aber ich bin nicht der Typ, der negativ über eine Ex-Beziehung, Ex-Frau spricht", stellte er klar, "das macht ein Gentleman nicht." Von diesen Benimm-Regeln für einen respektvollen Umgang hat seine Verflossene offenbar noch nichts gehört…

