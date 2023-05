Boris Becker & Lilly Becker: Liebeshammer! Doch keine Scheidung?

Es ist eine überraschende Wende im Ehe-Drama Becker. In der Dokumentation "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker", die gerade auf "Apple TV" erschienen ist, schwärmt der 55-Jährige plötzlich von seiner Lilly. "Sie war die schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen hatte", gesteht er mit leuchtenden Augen. Dabei sind die beiden seit 5 Jahren getrennt – und er hat doch eine Neue!

Boris erinnert sich an das erste Treffen mit Lilly, 2005 in Miami. "Da läuft diese Frau durch die Bar…", säuselt er. Vor allem Lillys Familiensinn habe ihm sofort imponiert. Wie sie sich um seine Söhne Noah, Elias und Tochter Anna Ermakova gekümmert hat. "Eine ihrer größten Qualitäten", so Boris.

Was seine aktuelle Freundin Lilian wohl dazu sagt? Seit drei Jahren ist Boris mit der schönen Risiko-Analystin zusammen. Weiß er nicht, wie sehr seine Wort sie verletzen dürften? Immerhin stand Lilian während seiner Haft eisern zu ihm. Lilly dagegen fand nur kühle Worte für ihren Ex. "Boris kann charmant und liebevoll sein. Aber auch extrem verletzend mit Worten", sagt sie. Boris‘ neuerdings schmachtende Worte scheinen sie nicht zu beeindrucken.

