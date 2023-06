Boris und Barbara Becker: Jaa, jetzt sollen es alle wissen!

In seinem Leben hatte Boris Becker schon so manche schöne Frauen an seiner Seite. Derzeit ist er mit der attraktiven Lilian de Carvalho Monteiro zusammen. Es wird sogar darüber gemunkelt, ob die beiden bald ein Baby bekommen wollen! Bis es so weit ist, konzentriert der Ex-Tennisprofi sich aber voll und ganz auf die Kinder, die er schon hat. Und dazu gehört eben auch, den Kontakt zu seinen Ex-Frauen zu pflegen! Unter anderem zu Barbara Becker...